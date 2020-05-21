Son dakika: BDDK'dan altın alımlarıyla ilgili flaş karar! Altın alımında valör uygulaması

21.05.2020 15:55

Son dakika haberine göre BDDK, altın alımlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." denildi. Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş A Para canlı yayınında alınıan yeni kararı değerlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.