Son dakika: 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında rakam açıkladı |Video 25.12.2019 10:03

Asgari ücret 2020 zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısını gerçekleştirecek ve 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. Hafta içi her gün Erkan Tan'ın sunumuyla ekrana gelen "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı asgari ücret tahminiyle ilgili ''Benim yaptığım hesaba göre 2020'de asgari ücret 2400 küsür lira gibi bir rakam olacak ama Cumhurbaşkanımız bir jest yapacağını söyledi. Ben orada 2500 rakamını bekliyorum yarın kesinleşecek bakacağız.'' ifadelerini kullandı. İşte Faruk Erdem'in Asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamaları...