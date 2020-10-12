Sipariş yağıyor! Satın aldığını beğenmeyince...

Kütahya'da 45 yaşındaki Nihal Kehribar, satın aldığı tarhana ve makarnaların tadını beğenmeyince kendi işletmesini açtı. Yanında çalıştırdığı 4 kadınla birlikte tarhananın yanı sıra erişte de üreten Kehribar, "Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var" dedi.

Kütahya'da satın aldığı ev tarhanası ve makarnaların çoğunun tadından memnun kalmayan Nihal Kehribar (45), iş hayatına atılarak, kendi işletmesini kurdu. Yanında çalıştırdığı 4 kadınla birlikte tarhananın yanı sıra erişte de üreten Kehribar, "Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var" dedi.

Kütahya'da yaşayan evli Nihal Kehribar, marketlerden satın aldığı ev tarhanası ile makarnaların çoğunun tadını beğenmedi. Kendi işletmesini kurmaya karar veren Kehribar, Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde (KİŞGEM) açtığı tesisi büyütüp, tarhananın yanı sıra erişte de üreterek kendi işinin patronu oldu. Tarhana ve erişte üretimine un analizi ve un geliştirme gibi kolları da ekleyen Kehribar, yanında da 4 kadın çalıştırmaya başladı.

'TARHANA DEĞİL SANKİ HAMUR ÇORBASI'

Evdeki alanın dar olması nedeniyle üretim yapmanın zor olduğunu, bu yüzden de dışarıdan tarhana aldıklarını söyleyen Nihal Kehribar, "Birkaç defa aldık ama hiçbirinden memnun kalamadık. Tarhana ya salça ya da un kokuyordu. Sanki hamur çorbası yiyorduk. Biz niye yapmayalım diye düşündük. Kendi tarhanamızı kendimiz yapalım, hem insanlar da faydalansın istedik. Eşimle görüştüm, 'yaparız tabi ki' dedi. Birlikte bu işe başladık. Bu zamana kadar geldik. Eskiden evimizde nasıl yapıyorsak, annelerimizden nasıl gördüysek öyle yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz" dedi.

YILDA 20 TON ÜRETİYOR TÜRKİYE'YE PAZARLIYOR

Tarhana üretimi devam ederken erişte yapmaya da başladıklarını söyleyen Kehribar, "Yurtdışından bir tane makine getirttik. Erişteyi de yine eskiden nasıl yapılıyorsa öyle yapıyoruz. Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var. Kütahya Belediyesi'nin İş Geliştirme Merkezi'nde başladık bu işe. Sağ olsun belediyemizin de çok destekleri oldu" şeklinde konuştu.

'BU SAYEDE İŞ HAYATINA GİRDİM'

Annesinden gördüğü gibi geleneksel tarzda tarhana ve erişte ürettiklerini ve müşterilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını ifade eden Kehribar şunları söyledi:

"Staj için üniversiteden gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlara da burada bildiklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi alan müşterimizin hepsi memnun. Pazarımız çok güzel. Çoğunlukla il dışına çalışıyoruz. Ürünlerimizi sürekli kargo yoluyla il dışına gönderiyoruz. Ben 41 yaşında bu işi yapmaya başladım. O zamana kadar ben de ev hanımıydım. Hiçbir zaman, hiçbir işe acaba, diyerek başlanmıyor. Ben tereddüt ettim ama korkmadım. Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durabilir ve başarabiliriz. Çalışmak isteyen hiçbir kadın boş durmasın"

EŞİ DE DESTEK OLUYOR

Eşine olabildiğince destek olmaya çalıştığını anlatan Mustafa Kehribar ise "Eşim bana gelerek tarhana üretimi yapmak istediğini belirttiğinde elimden gelen desteği verdim. Eşimle birlikte KİŞGEM'de tarhana ve erişte üretimi ile un analiz ve un geliştirme işimizi bu noktaya getirdik" dedi.