Son dakika: Bilişim Vadisi'nde üretildi! Yüzde 95 başarılı!

Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi ithal ikame koruyucu bir ekipmanın geliştirilmesine ev sahipliği yaptı. Yerli Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı, yüzde 95 filtrasyon ile kuvöz havası oluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi, cari açığı kapatacak, ithal ikame koruyucu bir ekipmanın geliştirilmesine ev sahipliği yaptı. Vadide yer alan Argetech firması tarafından yerlileştirilen Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı, yüzde 95 filtrasyon ile kuvöz havası oluşturuyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen ve sağlık, madencilik ve gemicilik gibi sektörlerde kullanılacak olan Pak-C'nin ilk partisi Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek.

TSE SERTİFİKALI

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, kısa adı Pak-C olan cihaz, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde dizayn edilen Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı.

SİSTEMİN PARÇALARI

PAK-C'de kullanıcısının beline bir kemer aracılığı ile bağlı olan bir ünite bulunuyor. Bir kilogramdan daha hafif olan bu ünitede, elektronik cihazlara güç sağlayan batarya yer alıyor. Kullanıcının baş bölgesini dış ortamdan tamamen izole eden bir maske ve onu ünite ile irtibatlandıran bir hortum aracılığıyla sistem tamamlanıyor.

PAK-C NASIL ÇALIŞIYOR?

Ünitenin içerisinde bulunan fan, dışarıdaki havayı yine ünitenin içinde bulunan hepa filtre yardımı ile temizlemesinin ardından hava, hortum aracılığı ile maskeye iletiliyor. Bu şekilde dış ortamdaki hava devamlı olarak filtre edilerek maskenin içerisine aktarılması sağlanıyor.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Pak-C, Milli Teknoloji Hamlesi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmesi amacıyla kurgulanan, Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi ile vadide yer alan Argetech'in ortak projesi olarak hayata geçiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da projeye destek verdi.

İTHAL İKAME SİSTEM

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin olmadığını belirterek "Bu ürüne kadar daha önce tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2400 Avro gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik." dedi.

ACİL DURUMLAR İÇİN

Pak-C'nin sağlığın yanı sıra, enerji, madencilik ve gemi sektöründe acil durum maskesi olarak kullanılabildiğine işaret eden İbrahimcioğlu, ilk partide üretilen 200 Pak-C'yi Sağlık Bakanlığı'na hediye edeceklerinin söyledi. İbrahimcioğlu, bunun manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek "Sağlık ordumuza bir nebze de destek olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

SİNERJİ İLE ÜRETTİK

Argetech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Halit Ellialtı, ekip arkadaşlarının önemli bir kısmının sağlık personeli yakını olduğunu vurgulayarak "Bu cihazı geliştirmemizdeki etkenlerden biri buydu. Bir diğeri de daha önce tıbbi cihaz tecrübemizin olmasıydı. Bu ikisinin oluşturduğu sinerji ile cihazımızı geliştirdik." dedi.

KUVÖZ HAVASI

Pak-C'nin dışarıdaki havayı yüzde 95 oranında filtre ettiğini kaydeden Ellialtı, "Maskeye ünite dışından hava gelmediği için içeri hep kuvöz havası olarak kalıyor. Bu cihaz taktığınız zaman içinden 3 saate kadar size kuvöz havası aktarıyor. Gözü tamamen kapattığı için de dış etkenlerden korunmuş oluyorsunuz. Ünite hariç tüm parçaları, bütün plastik parçaları yerli üretim 3D yazıcılar ile bastık. İlerleyen dönemde bu ürünü ticarileştirip satışa sunacağız." diye konuştu.

PROJEYİ KAZANDI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de bulunan 26 kalkınma ajansı ile birlikte Kovid-19'a karşı mücadele ve dayanıklılık programı başlattığını anlatarak "Bu bir mali destek programıydı. Biz de bölgemizdeki 5 ilde bu programı ilan ettik. Sonuçta 2 projeye destek olduk. Projelerden bir tanesi Bilişim Vadisi'nin başvuru sahibi olduğu Pak-C projesi oldu" dedi.

ERGONOMİK BİR ÜRÜN

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Pak-C'ye verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarının altını çizen Çöpoğlu, "Gerçekten yenilikçi bir ürün. İnşallah hem ulusal piyasalarda hem yurt dışında, küresel piyasalarda ilgi görür. Ben de test ettim. Nefes almada bir sorun yaşamadım. Gerçekten kullanımı kolay, ergonomik, rahat bir ürün" diye konuştu.