İşte Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ilk görüntüsü! Böyle test edildi

27.08.2020 15:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta müjdesi verilen Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından dünyada gözler Türkiye'ye döndü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen gazdan alınan numunelere yapılan testleri ilk kez paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın test için yakılışını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönmez paylaşımda "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı" dedi.

İşte Bakan Fatih Dönmez'in o paylaşımı

Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı

Tebrikler arkadaşlar

Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...



Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020

320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı.