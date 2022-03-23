Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep ve Emre Gezek kardeşler, kısa süre de olsa tesadüfen '16 milyar liralık' hesabın sahibi oldu. Yatırım hesaplarında paraları olmamasına karşın 'para çek' yazan menüye rastgele bir tutar yazan kardeşler, 2 günde 60-70 işlemle 16 milyar lirayı hesabına aktardı. Bu paralarla telefon, 300 bin liralık otomobil aldı, akrabalarının borcunu kapattı. Tam 800 bin lirayı harcadı. Türkiye'nin gündemine oturan, İngiliz medyasının bile ilgisini çeken kardeşler, masaj dönüşü polis kontrolünde yakayı ele verdi. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, polislere, "Bu kadar paranız olsa, siz de silah taşırsınız" dedi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Polis olayı araştırınca milyarlarca liralık para transferi ortaya çıktı. İki kardeş, ruhsatsız silahtan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Polis, olayın banka ile 2 kardeş arasında olduğunu belirtip dosyayı kapattı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip olayı araştırıyor.







BORCU OLANA YOLLADI

Recep Gezek "Kötü niyetli olsam parayı alır yurt dışına kaçardım" derken; Emre Gezek de 2 günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlattı: "Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan menüye kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez işlemi tekrarladım. Telefon aldım. Galeriden araba almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. 'Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin' dedik. Para yolladık."



KİMSEYİ DOLANDIRMADIK

Emre Gezek, kardeşiyle havale işlemi yaparken hesabın bloke olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Bankayı aradığımızda 'Güvenlik sebebiyle olmuştur' deyip blokeyi kaldırdılar. 2 gün sonra kardeşimi aradılar, 'Hesaba yüklü para girişleri var, kaynağı nedir, haberiniz var mı?' diye sordular. Kardeşim de 'Haberim var' dedi. Banka görevlisi 'Nereden geldi?' diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı 'Bu kadar yatırımınız var mıydı?' diye sordu. Kardeşim de 'Olmasaydı çekemezdim' dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık."



4 İHTİMAL VAR

BİRİNCI İHTİMAL: Satılan her hisse senedinin bir alıcısı var. Sistem üzerinden hisse senedi sahiplerinin hesabına aktarılıyor. Bu kişilerin hisse senetleri yok. Yatırılan para bu hisse senetlerini alan birilerinin parası değil. Bankanın sistem hatası.

İKİNCİ İHTİMAL: Yanlış işlemle bir başka mudinin ya da mudilerin parası bu iki kardeşin hesabına aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL:: Birileri servet kaçırmak için bu iki kardeş üzerine para yatırdı.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL:: Para yurt dışından döviz olarak (1.1 milyar dolar) yurda sokuldu. SWIFT işlemi üzerinden fark edilince banka aradı.