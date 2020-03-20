Resesyon alarmı geldi! O banka resmen ilan etti! Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? 20.03.2020 18:22

Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı. Bank of America ekonomisti Michelle Meyer, perşembe günü yayınladığı notta, "Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş. Bu süreçte birçok kişi işini, servetini kaybedecek ve ciddi güven kaybı olacak" ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgınının küresel piyasalarda yol açtığı dalgalanmalar devam ederken, dolar 6,55 TL'yi zorluyor. Bugün açılışta dolar 6,51 TL'den, euro ise 7,00 TL'den işlem gördü. Peki dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı? Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5190 liradan, avro 7,0050 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan satılıyor. 7,0030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0050 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olmuştu.

Resesyon alarmı geldi!

Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.

Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.

Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak. Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.

Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

ALTININ KİLOGRAMI 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 374 milyon 743 bin 539,01 lira, işlem miktarı ise 4.308,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 389 milyon 992 bin 116,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin genel fiyat düzeyinin yükseldiği ve dolayısıyla paranın satın alma gücünün düşme hızıdır. Merkez bankaları ekonominin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enflasyonu sınırlandırmaya ve deflasyondan kaçınmaya çalışmaktadır.

Enflasyonun sonucu olarak, bir para biriminin satın alma gücü düşer. Örneğin, enflasyon oranı yüzde 2 ise, o zaman bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket sakız gelecek yıl için 1.02 dolara mal olacaktır. Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan, bu paranın örtülü değeri düşer.

Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.

ALTIN

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

DOLAR NEDİR?

Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

DOLARIN TARİHİ

ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.