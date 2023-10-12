Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,37 puan azalarak 8.259,27 puandan kapandı.

BORSA GÜNE YÜZDE 1,32 DEĞER KAZANARAK BAŞLADI

BIST 100 endeksi, güne 109,90 puan ve yüzde 1,32 değer kazanarak 8.440,54 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.054,64 en yüksek 8.471,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 8.259,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,38, mali endeks yüzde 1,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 87,32 puan ve yüzde 1,00 düşüşle 8.637,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Girişim Elektrik Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.872 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.872 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 27,38'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6883 lira, satışta 27,7992 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,6701 lira, satışta 27,7809 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 86 dolardan işlem görüyor.