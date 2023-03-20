Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı güncel pide fiyatını açıkladı.İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatının 10 TL olacağını açıkladı.

EKMEK 5 TL OLARAK KALDI!

Balcı açıklamalarını şöyle sürdürdü.

Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL, gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.

1 KG 33 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 10 lira olacağını belirterek, "Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor." dedi.

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PİDELİK UN FİYATI ARTTI

Geçen yıl Türkiye'de uygulanan azami pide fiyatının 300 gramının 6 lira, kilogram fiyatının ise 20 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl Türkiye'de azami uygulanacak pide fiyatı 300 gramı 10 lira olacak. Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 60-62'lik bir fiyat değişimi meydana geldi. Geçen sene pidelik un 265 lira iken bu yıl 550-600 lira civarında oldu. Geçen yıl susam 33 lirayken bu sene 60 lira oldu. Dolayısıyla genel farklara ve TÜİK enflasyon oranlarına baktığımızda, geçen yıla oranla pidenin her zaman en makul seviyede vatandaşa ulaşması konusunda bu yıl da gerekli fedakarlığı yaptık." diye konuştu.

KG FİYATI 33 TL'DEN YÜKSEK OLAMAYACAK!

İllere göre pidelerin gram ve fiyat bilgisine ilişkin olarak ise Balcı, farklılıklar görülebileceğini ancak hiçbir yerde kilogram fiyatının 33 liranın üzerinde olmayacağını söyledi. Balcı, İstanbul, Ordu, Rize ve Sakarya'da 300 gram pidenin 10 liradan satılacağı bilgisini verdi.

BURSA'DA 380 GRAM 12.5 TL

Tekirdağ ve Kocaeli'nde ise pidenin 310 gramının 10 lira olduğunu vurgulayan Balcı, "Bursa'da 380 gram pide 12,5 lira, kilogramına baktığımızda 32,89'a denk geliyor. Totalde bakacak olursak pidenin kilogramı bu sene 31 ila 33 lira arasında değişiklik göstermiş oluyor. Her ildeki odalarımız kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili kurum olan esnaf ve sanatkarlar oda birliğine müracaat edip tarifesini almış oluyor, bu tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır, olması mümkün değildir." diye konuştu.