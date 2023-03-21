SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 YENİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 bin 500 yeni personel istihdamına ilişkin şunları kaydetti;

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.

Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

42500 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

KPSS puanı ile;

👉6.069 hemşire

👉1.530 ebe

👉1.494 sağlık lisansiyeri👉798 sağlık teknisyeni

👉21.709 sağlık teknikeri

Toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900'de sürekli işçi istihdam edilecek.

PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.

15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI