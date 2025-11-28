PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı’da tüyler ürperten dosya: Sami Kırkuşu’nun sırlarla dolu ölümü! Sevgilisi mi öldürdü?

Antalya falezlerinde kayalıklarda ölü bulunan 4 çocuk babası Sami Kırkuşu’nun dosyası Müge Anlı’ya taşındı. Eşi Cemile Kırkuşu, “Bana 20 yıl sonra ihanet etti, o kişi tarafından öldürüldü” diyerek sarsıcı iddialar ortaya attı.

44 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Sami Kırkuşu, 27 Ekim sabahında Antalya Muratpaşa ilçesi falezler parkı bölgesinde deniz kıyısındaki kayalıklarda ölü bulundu. Cemile Kırkuşu eşinin 20 yıl sonra kendisine ihanet ettiğini ve bu kişi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

