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Orta gelirliye yönelik konut kampanyası! İşte Yeni Evim Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları

Orta gelirliye yönelik konut kampanyası! İşte Yeni Evim Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
06.01.2023 10:24

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Orta gelirli aileler yüzde 0.69’dan başlayan oranlar, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40’ını aşmayan taksitle ev sahibi olacak. İlk etapta 100 bin aile birinci el konut alacak... Peki; Peşinat ödenecek mi? Kampanyaya 2. el konutlar dahil olacak mı? Yeni evim kampanyasında Ödeme planı nasıl olacak? Yeni evim kampanyasında taksitlendirme nasıl olacak? Yaş sınırı var mı? Eşlerden birinin hali hazırda konutu varsa ya da mirasla ev sahibi olduysa başvuru yapabilecek mi? Evler satılabilecek mi? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl olacak? Kura çekimi olacak mı? İşte Yeni Evim Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları...

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