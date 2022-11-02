Orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum 81 ili kapsayan 100 bin yeni konut projesini duyurdu!

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

SON DAKİKA: ORTA GELİR GRUBU İÇİN TOKİ UCUZ KONUT KAMPANYASI GELİYOR!

Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni ucuz konut kampanyası geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulunarak detayları açıkladı.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN KREDİ VE FAİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

"KAMU BANKALARI BAŞROLDE OLACAK"

2020 yılındaki kampanyada kamu bankaları düşük faizli kredi ile destek vermişti. Yine benzer bir düşük faizli konut kampanyasının gelmesi bekleniyor.

"KONUT FİYATLARI GERİ GELİYOR"

Konut piyasasında fiyatların geri geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz. Konut fiyatlarının yükselmesi durdu. İnşaatı devam edenler mecburen konutlarını satmak zorundalar" dedi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile piyasanın regüle edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, projeye yaklaşık 5 milyon başvuru yapıldığını belirtti.