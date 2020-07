Önce Halk sonra Banka! Halkbank'tan ekonomik paketlere tam destek! 73.5 milyarlık kredi!

10.07.2020 10:43

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 13 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsün bulaşma hızlı azaltmak için toplu çalışma ortamları ve toplu kullanım alanları uzun bir süre kapalı kaldı. Dünya bu durumdan ekonomik yönden kötü şekilde etkilenirken Türkiye, sağladığı ekonomik paketlerle ayakta durmayı başardı. Hükümetin ekonomik paket açıklamasının ardından ilk olarak kamu bankaları elini taşın altına koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Biz "Önce Halk, Sonra Banka" olduğumuzu pandemi sürecinde bir kez daha kanıtladık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında; 6 Temmuz tarihi itibarıyla 1 milyon 959 bin müşterimize 73.5 milyar TL kredi kullandırdık" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Paketi vatandaşlara can suyu olmuşken bir yeni ekonomik paket daha gelince her kesimden insan rahat bir nefes aldı. Söz konusu paketlere desteğini açıklayan ilk bankalar kamu bankaları oldu. Halkbank, pandemide gerek kredi gerekse ötelemelerle 3 milyona yakın kişiye 100.5 milyar liralık destek sağladı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a merak edilen tüm soruları yöneltti. İşte Dilek Güngör'ün köşesine taşıdığı o röportaj:

Pandemi sürecinde özellikle küçük esnaf ve KOBİ'lerin ayakta kalması için elini değil gövdesini taşın altına koyan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın 3 ayda 2 milyon 673 bin müşteriye 100.5 milyar TL'lik destek sağladığını açıkladı. Ankara'da esnaf çocuğu olarak büyüyen Arslan, "Yaz aylarında babamın yanında çalıştım. O yüzden esnafların çalışma koşullarını iyi bilirim. Pandemi döneminde esnafın yüzünün asılmasına müsaade etmedik. Bundan sonra atacağımız adımlarla da esnafın yüzünün gülmesini sağlayacağız" dedi. Arslan ile A'dan Z'ye pandemi sürecini ve önümüzdeki dönemi konuştuk.

2018 kur krizinden bu yana kamu bankaları tarihi bir görev üstlendi. Pandemi süreci de dâhil esnaf ve KOBİ'lere ne kadar kredi verdiniz?

Finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktığımız son iki yılda, ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşandı. Burada belirleyici olan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu. Aynı zamanda, Türk Lirası'nın gücünü korumayı da amaçlayan bu anlayış, rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomi modelini önümüze koydu. Kamu bankaları olarak, bu süreçte biz de tarihi bir görev üstlendik ve milli ekonomi uygulamalarının tamamlayıcısı olduk. Bugün ülkemizde toplam kredilerin yaklaşık yüzde 50'sini kamu bankaları kullandırıyor. Bankamızın 2019 yılsonunda kredi rakamı 399 milyar TL iken; ilk çeyrek itibarıyla 441.5 milyar TL'ye çıktı. Sektör genelinde KOBİ Bankacılığı pazar payımız ilk çeyrekte yüzde 19.4 oldu. İkinci çeyrekte ciddi bir atılım yaptık, KOBİ Bankacılığı'nda rekor pazar payı açıklayacağız.

KREDİNİN YÜZDE 55'İ SON 3 YILDA

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verilen destek tutarı nedir?

Biz "Önce Halk, Sonra Banka" olduğumuzu pandemi sürecinde bir kez daha kanıtladık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında; 6 Temmuz tarihi itibarıyla 1 milyon 959 bin müşterimize 73.5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 24'e yakınını esnaf ve sanatkârlar aldı. 485 bin 500 işletme ile 229 bin bireysel müşterimizin toplam 27 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Böylece, 2 milyon 673 bin müşterimize 100.5 milyar TL destek sağlamış olduk. Esnaf Destek Paketi kapsamında 700 binin üzerinde esnafımıza 17.4 milyar TL tutarında işletme kredisi kullandırdık. 530 binden fazla esnafa da Paraf Esnaf Kart tahsis edildi. Esnaf Kart'ta toplam tahsis tutarı 10 milyar TL'yi geçti. Ayrıca, 456 bin esnaf müşterimizin faizsiz olarak 3.4 milyar TL'lik taksiti 3 ay ertelendi. 2002'den bu yana ise 2 milyon 930 bin esnafa 148.6 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredinin yüzde 55'i son 3 yılda verildi.

0.67 İLE TATİL KREDİSİ VERİYORUZ

Yeni destek paketi var mı?

Avantajlı Konut Kredisi ile yaklaşık 34 bin müşterimize 8 milyar TL'ye yaklaşan konut kredisi kullandırdık. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımızla yaklaşık 2.300 müşterimize 183 milyon TL üzerinde kredi kullandırdık. 'Tatil Destek Paketi' kredisinin 1. ve 2. taksitleri anlaşmalı firma ve bankamız tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9. aydan itibaren başlayacak. İlk iki taksitin bankamız ve seyahat firması tarafından ödenmesiyle müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67'ye denk gelecek. Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstili, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarının karşılanması için de Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi'ni hizmete sunduk.

1.5 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Şu anda, bireysel hariç tuttuğumuzda, kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere kullandırıyorsunuz. Bu rakamı nereye taşımak istiyorsunuz?

Her ölçekten ve sektörden müşterimize terzi usulüyle, ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler sunuyoruz. Bu ürünlere yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Haziran sonu itibarıyla 2020'de kullandırdığımız bireysel hariç kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere verdik. İlk 6 ayda hedefimizin üzerine çıktık. Sadece salgın döneminde KOBİ ve esnaf dahil olmak üzere toplam 1.5 milyon yeni müşteri kazandık. Halkın bankası olarak, her zaman ekonominin güçlü dişlileri olan KOBİ'lerimizin yanında olmaya ve çarkların hızla dönmesine katkı vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de bireysel kredilerimiz hariç toplam kredilerimizdeki; KOBİ ve esnaf kredileri payını yüzde yüzde 60' a çıkartmayı planlıyoruz.



5 LİRALIK KREDİNİN 1'İ HALK'TAN

Reel sektöre verilen kredilerin yüzde kaçını bankanız sağlıyor?

Milli ekonomi anlayışıyla yerli firmalarla birlikte dengeli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok kredi kullandıran iki bankasından biriyiz. KOBİ kredilerinin yanı sıra ticari kredilerde de tüm sektöre örnek gösterilecek bir performansımız var. Şu an bankacılık sektörünün reel sektöre verdiği her 5 liralık kredinin 1 lirasını Halkbank olarak biz kullandırıyoruz, nakdi ticari kredilerde yüzde 20'lik bir büyüme payına sahibiz.

V ŞEKLİNDE TOPARLANMA BEKLİYORUM

İkinci çeyrek için öngörünüz nedir?

İşletmelerimizi rahatlatan çözümlerle, ikinci çeyrekte dünyadaki daralmadan birçok ülkeye göre daha az etkilendik. Şu an daha olumlu sinyaller alıyoruz, kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz yılın ikinci yarısında iyi bir performans göstererek 2020'yi ekonomik büyüme ile kapatacağımıza inanıyoruz. 2009 Küresel Finans Krizi ve 2016 darbe girişiminin ardından yaşanan hızlı toparlanmalar gibi, Türkiye bu süreçten 'V şeklinde' bir toparlanma ile çıkarak farkını bir kez daha gösterecektir. Güçlü sermaye yapısı ve yüksek aktif kalitesi ile bankacılık sektörü bu sürecin de tamamlayıcısı olacaktır.

AKTİFTE İKİNCİ OLABİLİRİZ

İç talepteki canlanma kalıcı olur mu?

Ekonomimiz dışsal zorluklara karşı güçlü bağışıklık kazandı. Bundan sonraki süreçte hızlı bir toparlanma yaşayacağımıza inanıyorum. Ekonomik güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 19.1 yükselerek 73.5'e çıktı. Hisse senedi piyasasındaki pozitif getiriler önümüzdeki dönem için olumlu beklentilerin fiyatlandığını göstermekte. İlk yarıda önden yüklemeli kredi kullandıran kamu bankalarının yılsonunda kârlılıkları olumlu hale gelecektir. Aktif büyüklükte bizim de ikinci sıraya çıkmamız olasıdır.





ESNAFIN YÜZÜNÜ ASTIRMAYIZ

Esnafla iç içesiniz. Pandemi sürecinden en çok onlar etkilendi. Şu anda esnafın durumu nasıl sizce?

Koronavirüsle mücadelede en zor dönemi; dayanışma içinde, ekonomik anlamda en az hasarla geride bıraktık. Mevsimsel etkilerle birlikte, ticari faaliyetler yeniden artıyor ve normalleşme adımlarının bir sonucu olarak sosyal hayat da canlanıyor. Halkbank, "Önce Halk, Sonra Banka" olma anlayışıyla koronavirüse karşı mücadelede de sorumlu bir bankacılık anlayışı gösterdi. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla esnafın yüzünün asılmasına müsaade etmedik. Bundan sonra atacağımız adımlarla da esnafın yüzünün gülmesini sağlayacağız. Küçük işletmelere desteğimizi sürdüreceğiz. Esnafımız içini ferah tutsun.