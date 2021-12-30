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Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti!

Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti!
30.12.2021 13:46 - Son Güncelleme: 30.12.2021 13:47

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam katıldığı canlı yayında Dünyayı yöneten yerleşik sistemin başrollerine çok çarpıcı bir atıf yaptı. Fed'in bağımsız olmadığını vurgulayan Nebati, "Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile" dedi. Amerikalı ve İngiliz ekonomistler Bakan Nebati'nin bu açıklaması sonrası olağan dışı bir şekilde çok sert tepki göstermeye başladı.

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