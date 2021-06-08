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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ücretsiz izin parası yattı mı?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ücretsiz izin parası yattı mı?
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Nakdi ücret desteği ödemelerine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirtti. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

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