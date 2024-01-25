Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında Ocak ayı faiz kararını belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası, tarafından alınan son karar doğrultusunda faiz 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarıldı. Kurul tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verdi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.