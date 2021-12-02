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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi!
02.12.2021 11:23
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yatırımcılara hangi mesajlar verilecek? A para muhabiri Rıfat Fırat buluşmaya dair ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Ekonomi Videoları

Merkez Bankası döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor.



Ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını ifade ediyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.

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