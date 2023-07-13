Memur ve emeklinin gözü Meclis'te! Memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, depremin maliyeti ve etkileriyle alakalı milletvekillerinin sorularına, "Depremin hesaplanan toplam maliyeti 104 milyar dolar. Bu yılla alakalı, bütçede 762 milyarlık bir harcama yapılacak. Tabii, burada, ilave artışlar vesaireler falan olursa tekrar gerekli yetki çalışmaları yapılıp bunlar da kullanılabilir ama şu an, bu yıl için planlanan 762 milyar TL. Tabii, etkilediği alan çok büyük bir alan, hemen hemen Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar; 11 ilimiz doğrudan etkilendi ve hızlı bir şekilde yaraların sarılması için bir çalışma yürütülüyor" yanıtını verdi.



Teklifte borç artırma limitiyle alakalı maddelerin Anayasa'ya aykırılığını dile getiren milletvekillerinin eleştirilerine Muş, "Buradaki teklif içerisinde bulunan maddede Anayasa'ya uygunluk noktasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" karşılığını verdi.



Muş, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili sorulara, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artış, artı, bundan sonra yapılacak olan artış, 22 bin lira; 22 bin lira üzerinden yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin iddialara ve eleştirilere de Muş, "TÜİK enflasyon verisi açıkladığı zaman, beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz ama başka veriler açıkladığı zaman hoşumuza gidiyorsa o verileri kullanıyoruz; böyle bir şey olamaz. Burada kamuda görev yapmış pek çok milletvekili var; yöneticilik yapmış, görev yapmış değerli arkadaşlarımız var; dolayısıyla açıkladığı verileri en iyi onlar bileceklerdir. Dolayısıyla 'bir kurumun bir verisi hoşumuza gitmiyor, kötü; diğerleri hoşumuza gidiyor, iyi' diye bir değerlendirme olamaz. Açıkladığı rakamlar devletin resmî rakamlarıdır ve biz bunlara göre değerlendirme yapmak durumundayız ve bunun üzerinde farklı bir spekülasyona gitmeye gerek yoktur. Varsa elimizde ayağı yere basan, delillendireceğimiz hesaplamalar veya eksik, yanlış gördüğümüz bir konu bunu gündeme getirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"1,9 MİLYON EYT BAŞVURUSU YAPILDI"



Mehmet Muş, EYT ile ilgili milletvekillerinin sorularına da yanıt verdi. Muş EYT ile ilgili şu veriler paylaştı:



"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldı ve oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı ve mesaiye kaldılar. Bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon başvuru alınmıştır. Bunlar hem Kuruma doğrudan hemde e-devlet üzerinden olmak üzere. Mükerrer başvurular bunlara dahildir; bazı vatandaşlarımız 2 kere müracaat yapmışlar, 1,9 milyon. Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmektedir. Bugüne kadar bugünün tarihi itibarıyla, bu kapsamda toplam 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmış ve sigortalılar bilgilendirilmiştir. Henüz aylık bağlama işlemi yapılmamış sigortalılar, hizmet birleştirmesi gereken veya ilgili kurum kuruluşlarca yazışma yapılarak yazışma sonucuna göre aylığa hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır. Normal süreçte yıl içinde 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin yoğun mesaisiyle bir ayda, bir yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir. Ayrıca, incelenen başvurularda yaklaşık yüzde 10 oranında aylığa hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık bağlanamayacağının bildirildiği tespit edilmiştir; kanun gereği bu eksiklikleri giderilmeden aylık bağlanamayacağından sigortalılarımız yazılı olarak bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Buna göre her talepte bulunan sigortalıya aylık bağlanamamakta, aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğu dosya incelemesi yapılarak tespit edildikten sonra aylık bağlama işlemi en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Bu istatistiklerden anlaşılacağı üzere aylığı bağlanmamış çok fazla vatandaşımız kalmamıştır, onlar da kısa bir süre içerisinde netleşmiş ve tamamlanmış olacaktır."



"KUR KORUMALI MEVDUATIN MERKEZ BANKASINA DEVRİ"



Teklifte yer alan kur korumalı mevduatın neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devredildiği, Hazine'den alındığına ilişkin milletvekillerinin eleştiri ve sorularına Muş, "Uygulama birliğinin sağlanması, sürecin tek elden yürütülmesi ve daha efektif bir yönetim anlayışından dolayı buradaki konu, süreç tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilmektedir" dedi.



"MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ"



Genel Kurul'da teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.