MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak?

5 AYDA NE ÇIKTI?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA

İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.TÜFE YÜZDE 66.80 ÇIKARSA

2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

REFAH PAYI NE GETİRECEK?

Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91-27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91-32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.

Memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 10 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 18'e çıkarılırsa Ocak zammı yüzde 27.83-29.22'ye, 15 puanlık iyileştirmeyle yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24-34.69'a, refah payı 20 puan olursa yüzde 38.66-40.17'ye ulaşacak.

TABAN AYLIK DA GÜNCELLENİYOR

Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık önce 2 bin 500, ardından da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu tutarın da Ocak ayından itibaren güncellenmesi gündemde. Söz konusu taban emekli aylığının 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.

Geçtiğimiz Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı. Şimdi asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş. Aynı seviyenin korunması için en düşük emekli aylığında 5 bin 359 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın taban emekli aylığına yansıtılması durumunda da 5 bin 413 liraya ulaşılıyor.

YASA GEREKİYOR

Eğer zam oranlarına refah payı eklenmesi ve taban aylığın güncellenmesi kesinleşirse, bunun için bir yasal düzenleme yapılacak. Düzenleme hızla Meclis'e sevk edilirse emekliler ek iyileştirmeleri de bu ay hesabında görebilecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ

% 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

- 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 15.91

- 10 puan refah payı: % 25.91

- 15 puan refah payı: % 30.91

- 20 puan refah payı: % 35.91

% 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

- 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 17.17

- 10 puan refah payı: % 27.17

- 15 puan refah payı: % 32.17

- 20 puan refah payı: % 37.17

MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ

% 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

- 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 16.99

- 10 puan refah payı: % 27.83

- 15 puan refah payı: % 33.24

- 20 puan refah payı: % 38.66

% 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

- 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 18.27

- 10 puan refah payı: % 29.22

- 15 puan refah payı: % 34.69

- 20 puan refah payı: % 40.17

TABAN EMEKLİ AYLIĞI

Mevcut: 3.500 TL

Yüzde 42.86 zamlı: 5.000 TL

Yüzde 54.66 zamlı: 5.413 TL

Yüzde 57.14 zamlı: 5.500 TL