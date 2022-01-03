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Memur ve emekli ne kadar maaş alacak? Yeni zamlı maaşlar ne kadar?

Memur ve emekli ne kadar maaş alacak? Yeni zamlı maaşlar ne kadar?
03.01.2022 10:34

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Milyonlarca işçi memur ve emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi. Faruk Erdem, memur ve memur emeklisinin yüzde 5+22,48 zam alacağını belirtti.

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