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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 10:16 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 10:23

Memur maaşları belli oldu! İşte meslek meslek 2024 yeni maaşlar

2024 asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların maaş zammına çevrilmişti. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu. Peki memur maaşları ne oldu? İşte meslek meslek yeni maaşlar...

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