Memur emeklisinin zam farkı Ocak ayı zam farkları ödeniyor!

Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; memur emeklilerinin zam farkları 27 Ocak itibariyle ödenmeye başlanacak.



Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar 1 Ocak tarihi itibariyle zam almaya hak kazanmıştı.



Ek gösterge fark tutarları cuma günü itibariyle PTT şubelerindeki veya maaş aldıkları bankalardaki hesaplara yatırılacak.



Bu doğrultuda 2 milyon 384 bin 79 kişiye toplamda 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapılacak.



Maaşını aylık alanlara 1 ay, üç aylık alanlara ise maaş dönemlerine göre 1 ila 3 aylık tutarında fark ödemesi yapılacak.



İşçi ve Bağkur emeklilerin ocak ayı maaşları ise zamlı olarak, normal gününde ödenmeye başlandı.

Bakanlık açıklamasının tam metni şöyle:



"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.



Buna göre;



A-Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;



•1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

•2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

•3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7 milyar 800 milyon TL'dir.



5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.



5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562 milyon 600 bin TL'dir.