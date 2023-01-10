Memur - emekli zammı meclisten geçti mi?

Memur ve emeklilerin %30'luk maaş zammının ardından ek zam olacak mı sorusuna çevrildi. Öte yandan yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek. Peki, emekli memura ek zam gelecek mi? Ek gösterge artışıyla maaşlar kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

3600 ek göstergede ikramiye farkı!

Son dakika haberine göre; 2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

MİLYONLARCA memur ve emeklinin kazancı bu ay artıyor. Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.

KAZANIM ARTTI

Geçtiğimiz yıl düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.

Ancak bu kazanım geçtiğimiz Temmuz'da ve bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla büyüdü.

KİME, NASIL YANSIYOR?

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 240 lira seviyesinde ilave artış yapılacak. Yükseköğrenim mezunu öğretmenler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polisler emekli aylıklarında yaşanan bu artıştan yararlanacak. Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2 bin 115 lira olacak.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların emekli aylıkları ise bu düzenleme nedeniyle 25 yıl hizmeti varsa 2 bin 463, 30 yıl hizmeti varsa 2 bin 587 lira artacak.Dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri olmayan lisans mezunu hemşireler bu kapsamda olacak.Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında ise yüzde 30'luk Ocak zammına ilave 260 lira artış olacak.

EMEKLİLİK İÇİN 15 OCAK'I BEKLEYENE YÜKSEK İKRAMİYE

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.Ek gösterge artışı 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 67 bin 200 lira, 2200'den 3600'e çıkması da 77 bin 610 lira artış getirecek.Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi ise sınırlı olacak. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak.

NELER DEĞİŞTİ?

15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

YÜZDE 30 ZAM

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenmek suretiyle yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık söz konusu ilave oran aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

YENİ ZAM KONUŞULUYOR!

Gazetevatan'da yer alan habere göre, memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın düşünüldüğü belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması ileri sürüldü. Söz konusu ek zam için henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dul ve yetim aylığı alanlar ek gösterge artışından yararlanabilecek mi?

Memur maaş ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak.Örneğin, öğretmen kadrosunda görev yaparken yaşamını yitiren eşinden 1998'den itibaren 1600 ek göstergeden dul aylığı alan hak sahibi 15 Ocak itibariyle 2200 ek gösterge üzerinden aylık farkı alacak.

1 Ekim 2008'den önce işe başlayan memur da yararlanabilecek mi?

Düzenlemeden hem 1 Ekim 2008'den önce başlayanlar hem de yeni başlayan memur yararlanacak.

Bu tarihten önce işe başlayanların emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları artacak.

Yeni başlayan memurlarda ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı hesabında ek gösterge kullanılmıyor. Yeni memurlar emekli olduğunda ikramiyelerinde artış olacak.Buna göre hesaplanan aylıkları 1 Şubat'ta ödenecek. Aylıklarıyla birlikte 15-31 Ocak dönemi için aylık farkı yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıkladı. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler ise Memur emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak? soruları ile araştırıldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanlar ile 3000'den 3600'e çıkartılanlar elde edecek. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkıyor.

TYO'daki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı ile çarpım sonucu kök tutar bulunuyor. Hizmet süresine göre bu kök tutar üzerinden hesaplama yapılıyor.

Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunanlara kök tutarın yüzde 75'i, 30 yıl hizmeti bulunanlara da yüzde 80'i oranında ödeme yapılıyor. Burada hesaplanan tutarlara, ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave ediliyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği tutar belirleniyor.