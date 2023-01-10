EYT ne zaman yasalaşacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek, "28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz." dedi. Peki EYT ne zaman yasalacak? İlk etapda kaç kişi yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.