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Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor!
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Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 15:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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