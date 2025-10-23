MB'den 1 puanlık faiz indirimi! Stratejist Cüneyt Paksoy A Haber’de yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. A Haber ekranlarında kararı yorumlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Faiz indirimi döngüsü devam ediyor. 8 toplantı hem manevra alanı kazandırıyor hem de öngörülebilirlik noktasında oluşacak şoklara karşı Merkez Bankası'na ciddi bir hazırlık imkanı veriyor. " dedi. Merkez bankasının faiz kararının ardından gözler altın, dolar ve euroya çevrildi.