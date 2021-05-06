Yarından itibaren marketlerde satılmayacak! Yeni genelge yayınlandı! Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...
İçişleri Bakanlığı yeni market genelgesini yayınladı ve yarından itibaren marketlerde satılmayacak ürünler belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlandı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacak ve marketlerde de bu kapsamda bazı değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…
İçişleri Bakanlığı yeni market genelgesini yayınladı ve yarından itibaren marketlerde satılmayacak ürünler belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlandı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacak ve marketlerde de bu kapsamda bazı değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine market konulu yeni genelgesini gönderdi ve 7 Mayıs yani yarın itibariyle marketlerde satışı kalkacak olan ürünler sıralandı. Bu kategorilerden alışveriş yapacakların elini çabuk tutması gerekiyor. Temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki pek çok ürün koronavirüs tedbirleri kapsamında satılamayacak ve bu yasağın ne zamana kadar süreceği mereak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren marketlerde satıştan kalkacak olan ürünlerle ilgili bilgileri haberimizde derledik.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi.