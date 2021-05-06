Yarından itibaren marketlerde satılmayacak! Yeni genelge yayınlandı! Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine market konulu yeni genelgesini gönderdi ve 7 Mayıs yani yarın itibariyle marketlerde satışı kalkacak olan ürünler sıralandı. Bu kategorilerden alışveriş yapacakların elini çabuk tutması gerekiyor. Temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki pek çok ürün koronavirüs tedbirleri kapsamında satılamayacak ve bu yasağın ne zamana kadar süreceği mereak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren marketlerde satıştan kalkacak olan ürünlerle ilgili bilgileri haberimizde derledik.