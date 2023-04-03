AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA | Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listesİ
OTOGAZA FLAŞ İNDİRİM
Son dakika haberine göre; otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
BENZİN, MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ( 3 NİSAN 2023)
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,75 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 12,10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,92 TL
LPG fiyatı: 11,88 TL
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