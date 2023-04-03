2 lira 12 kuruşluk indirim indirim uygulanacak! Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatlarına da güncelleme geldi. Bu gece yarısından itibaren liftre fiyatı değişecek. 81 ildeki tüm sürücülere müjde! Son dakika indirim haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...