RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları LPG İNDİRİMİ SON DAKİKA: OTOGAZA İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

LPG İNDİRİMİ SON DAKİKA: OTOGAZA İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

LPG İNDİRİMİ SON DAKİKA: OTOGAZA İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...
03.04.2023 16:09

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2 lira 12 kuruşluk indirim indirim uygulanacak! Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatlarına da güncelleme geldi. Bu gece yarısından itibaren liftre fiyatı değişecek. 81 ildeki tüm sürücülere müjde! Son dakika indirim haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

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AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA | Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listesİ

OTOGAZA FLAŞ İNDİRİM

Son dakika haberine göre; otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ( 3 NİSAN 2023)

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,75 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,73 TL

Motorin fiyatı: 20,92 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL

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