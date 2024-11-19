KYK kredisi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 13:54

Bu yıl ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler toplu olarak iki aylık ödeme alacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

KYK Bursu Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLECEK?

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.