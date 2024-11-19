PODCAST CANLI YAYIN
KYK kredisi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri!
Haberler Ekonomi Videoları

KYK kredisi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 13:54

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ''KYK kredisi ne zaman yatacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte TC Kimlik numaralarına göre ödeme tarihleri.

Bu yıl ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler toplu olarak iki aylık ödeme alacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

KYK Bursu Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

(Takvim Foto Arşiv)

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLECEK?

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

SIRADAKİ VİDEO
Memur ve emekliye zam zamanı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar!
19.11.2024Salı
Polis, asker, mühendis, zabıta ve itfaiyeci olmak isteyenlere müjde! Kamuya 17 bin 991 memur alımı yapılacak!
19.11.2024Salı
Konut Fiyat Endeksi Ekim Ayında %2,1 Arttı!
18.11.2024Pazartesi
İşsizlik 3. çeyrekte geriledi!
18.11.2024Pazartesi
2025 asgari ücret kaç TL olacak? İşte zam senaryoları!
18.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Arnavutköy’de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu 00:52
Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
18.11.2024Pazartesi
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü 00:24
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü
18.11.2024Pazartesi
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Rize Çayeli’nde heyelan! Son durumu Çayeli Belediye Başkanı aktardı 04:02
Rize Çayeli'nde heyelan
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA