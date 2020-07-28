KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu TC kimlik noya göre alma tarihleri

28.07.2020 11:38

KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacağını duyurdu. İşte KYK bursu TC kimlik noya göre alma tarihleri..

Ağustos ayı KYK burs ve kredileri son dakika hesaplara yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu , Twitter adresi üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin erken yatırılacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini , ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladığını söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu , Twitter adresi üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin erken yatırılacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın verdiğini , ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Kasapoğlu açıklamasında "Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımız burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı müjdesini sizlerle paylaştı. Burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." dedi.

Ağustos ayı KYK burs ve kredileri TC kimlik no

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti. TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

2020 KYK ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre, KYK bursu üniversite öğrencileri için 550 lira oldu.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödeniyordu.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

.BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.