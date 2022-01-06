KYK burs parası ne zaman yatacak? Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı! 2022 KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyordu ve 2022 yılı ilk ödemelerin hesaplara yapılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022'nin ilk burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

KYK BURS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aralık ayı içinde zamlanan 2022 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 850 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1700 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 2550 TL

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.550 TL

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.