PODCAST CANLI YAYIN
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 3.119 TL ek ödeme ve zamlı maaş takvimi açıklandı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 3.119 TL ek ödeme ve zamlı maaş takvimi açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %12,19'luk zamlı maaş ödeme süreci başlarken; 3.119 TL'lik zam farkı takvimi, en düşük emekli maaşının belirleneceği Meclis oylaması ve e-Devlet sorgulama ekranına dair tüm detaylar netleşti.

Bunlar da Var

Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle