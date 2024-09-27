Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı

Kredi kartlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Kredi kartlarında asgari ödeme oranında limite göre değişikliğe gidildi. Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.