Kim ne kadar maaş alacak? İşte Memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu...

Kim ne kadar maaş alacak? 2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşları ne kadar kaç TL? Memur maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki yıllarda ne kadar maaş alacağı beli oldu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 6 aylık dönemlerle ne kadar zam yapıldığı ve maaş miktarı sorgulanıyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte Memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu...