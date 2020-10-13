Kilosu 50 liradan satılan ejder meyvesine ilgi çok alan yok

Bilecik'te pazar tezgahlarında kilosu 50 liraya sayılan ejder meyvesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak meyvenin kilo fiyatının yüksek olmasından dolayı alanların sayısı ise az.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarda 50 TL'ye satılan Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen ejder meyvesine ilgi görüyor.

"PAHALI OLMASINDAN DOLAYI FAZLA SATILMIYOR"

Satıcı Onur Kuzu, ejder meyvesinden müşterinin memnun olduğunu, ama çok yoğun bir talep olmadığını anlatarak, "Ejder Meyvesi, pitaya, dragon fruit, kaktüs meyvesi ve çilek armudu olarak da adlandırılıyor. Bu meyvenin kilosu pahalı olmasından dolayı fazla satılmıyor, ama insanların meyveye ilgisi büyük.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI

Tezgahlarda gelip inceleyerek, meyve hakkında bilgi alıyorlar. Bu meyve C vitamini bağışıklığınızı artırmanınım yanı sıra, cildinizin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilecek kollajen üretimini de artırır. Sağlık yararları arasında kilo kaybına yardımcı olma, diyabeti kontrol etme, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme ve enerji seviyelerini artırma yeteneği bulunur.

Ayrıca belirli kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir, bakteri ve mantarlara karşı savunabilir ve vücudun genel performansını artırabilir. Daha sayamadığım bayağı faydası var, internetten de araştırabilirsiniz" dedi.