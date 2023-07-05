Kato’nun altı petrol denizi! Yavuz Donat A Haber’de anlattı

Terörün kökünün kurutulduğu bölgeler ekonomik ve toplumsal anlamda yeniden hayat buluyor. Bölgede yapılan petrol arama çalışmaları önemli neticeler veriyor. Cudi ve Gabar'ın ardından TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladı.. Bölgedeki petrol çalışmalarını yerinde inceleyen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak-Van sınırında bulunan 'Kör Kandil-1' kuyusunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek yeni müjdelerin yolda olduğunu belirtti.