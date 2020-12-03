Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TEFE TÜFE 2020 Kasım ayı enflasyon yüzde kaç?

Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? 2020 Kasım ayı enflasyon yüzde kaç sorularının yanıtları gündem oldu. TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü saat 10:00 itibariyle açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? Kasım enflasyonu yüzde kaç? İşte detaylar…

TEFE TÜFE 2020 Kasım ayı enflasyon yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? Her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından enflasyon verileri duyuruluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 2020 Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? Piyasalar, 3 Aralık Perşembe günü açıklanacağı duyurulan verilere odaklandı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 33,96 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,18 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,00'ının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,29 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,43 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,37 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,44'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 33,33'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.