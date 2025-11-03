PODCAST CANLI YAYIN
Kasım 2025 kira artış oranı belli oldu! TÜFE’ye göre kira zammı %37,15! - Video

TÜİK’in Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından Kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre kira tavan zam oranı %37,15 olarak hesaplandı. Konuya ilişkin Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,55, yıllık %32,87 arttı. Bu veriler doğrultusunda Kasım 2025 kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre kira zam oranı %37,15 olarak açıklandı.

