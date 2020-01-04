Asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP'nin başını çektiği muhalif çevreler şimdi de asılsız iddialarla 'Kanal İstanbul'u hedef alıyor. İşte Türkiye'nin 'çılgın projesi' ile ilgili söylenen yalanlar ve gerçekler.
Kaos lobisini rahatsız etti! İşte Kanal İstanbul ile ilgili yalanlar ve gerçekler04.01.2020 14:36
- Kaos lobisini rahatsız etti! İşte Kanal İstanbul ile ilgili yalanlar ve gerçekler
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