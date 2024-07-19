Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasa, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik düzenleme ile, tasarruf tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Soruşturma açma ve cezai müeyyidenin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tam yetkili olacak.

KAMU ARAÇLARININ TASFİYESİ

Ayrıca her bakanlık kendi kontrol mekanizmasını geliştirecek. Disiplin sürecinin izlenmesinin ardından sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ile paylaşacak.

Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak. Hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında da değişiklik yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME

Deprem bölgesindeki illerde nüfus kaybının hizmete olumsuz yansımaması için adım atılacak. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bütçe hesaplamaları yapılırken 2023 yılı nüfusları baz alınacak.