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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin prim borçları hakkında A Haber'e konuştu: Belediyelere icra uyarısı!
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024, 20:55 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024, 20:57

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin prim borçları hakkında A Haber'e konuştu: Belediyelere icra uyarısı!

Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'li belediyelerin 5 yılda borçlarını katladığını ifade eden Işıkhan, "Genel borçların yüzde 76'sı CHP'ye ait. Borcu ödememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız." dedi. Borç yapılandırmasına destek vereceklerini ifade eden Işıkhan, "Belediyelerimize il müdürlüklerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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