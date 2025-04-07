600 bin kamu işçisinin gözü zamda: TÜHİS’in teklifi bekleniyor!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 17:51

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi. İşçi kesiminin talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), buna yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak. Kamu işçilerini ilgilendiren protokol, hem memurların toplu sözleşmesi hem de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi açısından da önem taşıyor.