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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:25 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:25

İZLE I Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten önemli açıklamalar! "Türk lirası mevduat daha cazip hale gelecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen ‘Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Zirvesi’nde konuştu. Bakan Şimşek, "KKM'den çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik ki piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız dedik ve gerçekten çıkıyoruz. Zaten, Türk lirası cinsinden KKM'lere son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben; Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı, şu anda mevduata sınırlı bir mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk, o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk lirası mevduat, daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 'Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Şimşek konuşmasında Türkiye'nin son ekonomik verilerine, enflasyonda düşüş beklentisine ve KKM'den çıkış konusuna da değindi.

"KUR GARANTİMİZ OLMADI OLMAYACAK"

Şimşek, "Bugün swaplar konusunda, kısa vadeli dışarıdan gelen para konusunda hikaye üreten arkadaşlarımıza ben başından beri söylüyorum biz hiçbir zaman sırtımızı sıcak paraya dayamadık dayamayacağız. Ama, büyük ihtimalle program çalışırsa gitmeyecekler. Niye, vadeyi uzatacaklar. Ama gitseler de sorun değil, biz programı onun üzerine inşa etmedik, biz programı başarıyla uygulayıp kredi notumuzu artıracağız. Reel sektör, bankalarımızın dünyadan uzun vadeli sermaye benzeri kaynak devşireceği bir iklim oluşturacağız. O iklim sayesinde de cari açığın azalmasıyla Türkiye'de kalıcı bir rezerv birikimi olacak. Dolayısıyla o konuda kaygılı olan arkadaşlar hiç merak etmesinler. Bizim kimseye ne örtük ne de açık bir kur garantimiz olmadı, olmayacak. Öyle bir şey yok. Biz esas şu anda mali disipline ve yapısal dönüşüme artı dezenflasyona odaklanmış durumdayız. Bizim için önemli olan programın çalışması ve çalışıyor, çalışmasa bu sonuç zor alınırdı diye düşünüyorum." dedi.

"TEMMUZ'DA ŞİRKETLERİN VERGİ AVANTAJINI YENİLEMEYECEĞİZ"

Şimşek, "KKM'den çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik ki piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız dedik ve gerçekten çıkıyoruz. Zaten, Türk lirası cinsinden KKM'lere son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben; Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı, şu anda mevduata sınırlı bir mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk, o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk lirası mevduat, daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz.ö dedi.

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