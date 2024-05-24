İZLE I 24 Mayıs piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,8 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlamasına karşın geçen haftaki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazandı ve 10.676,65 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,62 ile inşaat oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Son verilerimize göre Türk lirası bazlı mevduatın payı Ağustos 2023'teki en düşük seviyesi olan yüzde 31'den yüzde 45'e yükseldi." dedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin, yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirtti.

Haftaya yurt içinde büyüme, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, TCMB finansal istikrar raporunun izleneceğin ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.