Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 10:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılının ekonomi yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hürriyet'e konuşan Şimşek, programı başarıyla uygulayarak, ödemeler dengesi ve enflasyonun kontrolden çıkma risklerini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Şimşek, "2025 yılında ise; kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düşmeye devam edeceği bu dönemde, para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı için, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları hayata geçirerek ülkemizi yüksek gelirli ülkeler arasında konumlandıracağız" değerlendirmesini yaptı.

DEZENFLASYONDA 4 BAŞLIK

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirten Şimşek, 2025'te dezenflasyonda dört temel hususun belirleyici olacağını söyledi.

Şimşek, bu başlıkları şu şekilde sıraladı:

* "Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek.

* İkincisi, 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak.

* Üçüncüsü, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Örneğin, enflasyonu etkileyen kalemlerde yeniden değerleme oranını uygulamadık. 2025'te akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranını yüzde 6 ile sınırlandırdık ve 12 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik.

* Dördüncüsü, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bu alanlardaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda lojistiği ve gıda ihtisas bölgelerinin kurulmasına yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Sosyal konut arzının artırılması da arz yönlü politikaların temel unsurlarından biri olacak. Enerji dönüşümünü ise hem yerli hem de yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz."

HARCAMA DİSİPLİNİ DÖNEMİ OLACAK

2025'te maliye politikasının daha sıkı olacağını vurgulayan Şimşek, "2025, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıtdışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar, etkin tahsilat ve denetim performansıyla bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" dedi. Şimşek, bu kapsamda bütçe açığının milli gelire oranının 2025'te yüzde 3.1'e ve sonraki yıllarda yüzde 3'ün altına gerilemesini beklediklerini ifade ederek, böylece kamu maliyesiyle de enflasyonla mücadeleye çok güçlü bir destek sağlayacaklarını belirtti.

YAPISAL REFORMLAR HIZLANACAK

Yapısal reformlara hız kazandıracaklarını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

"Program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak, beşeri sermayeyi güçlendirmek, işgücü piyasasını daha da etkinleştirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak yapısal reformlarımızın temel eksenini oluşturuyor."

KAMU İHALE REFORMU

Mal ve hizmet piyasalarında yoğunlaşmaya izin vermeyeceklerini dile getiren Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arz tarafında ayrıca ürün ya da sektör bazında tekelleşme eğilimlerine de engel olacağız. Bu kapsamda mal ve hizmetlerde, piyasaya girişin-çıkışın kolaylaştırılması ile küresel entegrasyonun sağlanması kritik önem taşıyor. Çünkü rekabetin olduğu ortamda verimlilik artar, yenilikçi çözümler ortaya çıkar ve bu da doğal olarak dezenflasyonist bir etki yaratır. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesini; tarım, hizmetler ve kamu alımlarının kapsam dahiline alınmasını son derece değerli buluyoruz. Dolayısıyla küresel entegrasyonu yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda dezenflasyon sürecinin önemli bir unsuru olarak da görüyoruz. Kamu alımları tarafında Kamu İhale Reformu'na ilişkin teknik çalışmalarımızı tamamladık ve Partimizin yetkili organlarına değerlendirmek üzere ilettik."

GÖRELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, "Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, 2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz. 2025 yılında küresel büyümenin, ticaretin, finansal koşulların ve emtia fiyatlarının ekonomimiz açısından daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. İhracatımızın yüzde 72'sini oluşturan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da büyümenin 2025'te hızlanması bekleniyor" diye konuştu.