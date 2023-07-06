İşte meslek meslek yeni maaşlar! Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında...

En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifle, memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıldı. En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldi. Bu gelişmeler sonrası gözler emekli zamlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber ekranlarında memur emeklilerine yapılan zam miktarlarını meslek meslek değerlendirdi. Peki memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar refah payı eklenecek? İşte detaylar...