Haberler Ekonomi Videoları İşte meslek meslek yeni maaşlar! Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında...

İşte meslek meslek yeni maaşlar! Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında...

İşte meslek meslek yeni maaşlar! Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında...
06.07.2023 00:47

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 06:35
YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA: 5...
Ekonomi 12:58
EMEKLİ MEMURLAR DİKKAT! Yılın...
Ekonomi 01:08
Memura - emekliye ‘fark’lı...
Ekonomi 03:09
Merakla beklenen torba yasada...
Ekonomi 01:35
SGK BAĞKUR Emeklileri dikkat!...
Ekonomi 01:05
Memur ve emekli zammından son...
Ekonomi 00:26
Kuru baskılamak için döviz...
Ekonomi 00:35
Kato'daki petrol keşfi...
Ekonomi 05:04
Bakanlık site aidatı artışına...
Ekonomi 06:01
Memura ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi 07:06
Memura ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi 02:53
4 maddeyle açıklandı! Ev...

En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifle, memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıldı. En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldi. Bu gelişmeler sonrası gözler emekli zamlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber ekranlarında memur emeklilerine yapılan zam miktarlarını meslek meslek değerlendirdi. Peki memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar refah payı eklenecek? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA