İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Yeni İETT fiyatları kaç TL? 10.02.2020 12:31

İstanbul'da geçtiğimiz gün ulaşıma zam yapılmıştı. Yüzde 35'lik zam bugün itibarıyla başladı. Metro, metrobüs gibi toplu taşıma kullanan İstanbullular yeni akbil fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Yapılan açıklamada, aylık abonman fiyatlarına da zam yapıldığı bildirilmişti. Peki, metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Yeni İETT fiyatları kaç TL oldu? Öğrenci tam abonman fiyatı ne kadar?

Yeni akbil fiyatları ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, yüzde 35'lik zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı bildirilmişti. Söz konusu zamla birlikte, Özel Halk Otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tariflerinde en kısa mesafe ücreti, 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. Peki, zam geldi fiyatlar nasıl oldu? metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Yeni İETT fiyatları kaç TL oldu? Öğrenci tam abonman fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

2020 İSTANBUL ULAŞIM ZAMLI ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

İSTANBULKART FİYATLARI NE KADAR?

Zamdan önce 1,25 TL olan öğrenci istanbulkartları, zammın ardından ilk basımlarında 1,75 TL oldu. Öğrenciler zammın ardından 1,75 TL ödeyerek metro, İETT, Marmaray gibi ulaşım araçlarına binecekler.

TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Tam akbil ise 2,60 TL'den yüzde 35'lik zam sonrası 90 kuruşluk artış ile ilk basımda 3,50 TL oldu.

ÖĞRENCİ ABONMAN (AYLIK) ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

200 basım karşılığında 40 TL ödenirken yapılan zam ile birlikte 10 TL'lik artış yaşandı. Böylelikle, öğrenciler 50 TL'ye aylık abonman yapacaklar.

TAM ABONMAN (AYLIK) ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İBB'nin vatandaşları isyan ettiren büyük zam kararının ardından tam akbil abonmanlıkları 70 TL arttı. 205 TL olan aylık abonmanlık ücreti tam 275 TL oldu.

ÖĞRENCİ AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

TAM AKBİL AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.