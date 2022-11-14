İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Altın gurusu 2023 beklentisini açıkladı! 2000 dolar seviyesinin üzerinde...

Altında yeni haberler gelirken gram altın bugün tekrardan 1.000 lira civarını gördü. Konu ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, "Kasım ayının ilk haftasını yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatlarında artışın devam etmesini bekliyorum dedi. Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları.

Perşembeye Gününe Dikkat!

Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi.

Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.

Dip Seviyeler Ortaya Çıktı!

Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti.

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.

İşte o zirveler;

Gram altın: Ekranlarda 1.004, Kapalıçarşı'da 1.010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1.038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1.060 lira olarak belirleyebilir.

Ons altın: 1.681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı, 1.698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1.715 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

Ons gümüş: 20,85 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün ons fiyatı, 22,35 dolar seviyesini devamında 22,80 dolar seviyesine yükselebilir.

Bitcoin: 21.157 dolar seviyesinden haftayı tamamlayan bitcoin 22 bin dolar direncini kırabilir, yükselişini 23.500 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.

Dolar endeksi (dxy): 110,67 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi 109,50 devamında 108,50 seviyesine gerileyebilir.

Bu hafta TL ve borsa tarafında pozitif ayrışmanın devam edeceğini, piyasaların haftaya moralli başlayacağını görebiliriz.

Toparlayacak olursam, bu hafta dolar karşısında her şey yükselirken, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybeder.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 1014 TL

Satış fiyatı: 1031 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.662 TL

Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.685 TL

Eski çeyrek alış fiyatı: 1.662 TL

Eski çeyrek satış fiyatı: 1.681 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yeni yarım alış fiyatı: 3.314 TL

Yeni yarım satış fiyatı: 3.370 TL

Eski yarım alış fiyatı: 3.303 TL

Eski yarım satış fiyatı: 3.362 TL

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Yeni tam alış fiyatı: 6.629 TL

Eski tam satış fiyatı: 6.719 TL

Eski tam alış fiyatı: 6.608 TL

Eski tam satış fiyatı: 6.705 TL

ATA ALTIN KAÇ LİRA BUGÜN?

Yeni Ata altın alış fiyatı: 6.801 TL

Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.894 TL

Eski Ata altın alış fiyatı: 6.792 TL

Eski Ata altın satış fiyatı: 6.892 TL

Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.856 TL

Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34,407 TL

Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.807 TL

Eski Atabeşli satış fiyatı: 34,405 TL

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yeni gremse altın alış fiyatı: 16,469 TL

Yeni gremse altın satış fiyatı: 16,754 TL

Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.419 TL

Eski gremse altın satış fiyatı: 16.735 TL