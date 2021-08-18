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İş ilanı duyurusu! Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu

İş ilanı duyurusu! Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu
18.08.2021 11:12
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İş ilanı duyurusu! Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! Yüz binlerce kişinin aradığı işi bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2021 yılının ilk 7 ayında 615 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu. İŞKUR'un Temmuz ayı istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir deyişle bu sayıda kişiyi işe almak istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 113 bin açık iş pozisyonu olduğu görülüyor.


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